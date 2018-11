Fußball: Erste Elf für Hall of Fame gewählt

Im April 2019 wird im Deutschen Fußballmuseum eine „Hall of Fame“ eröffnet. Mit der neu installierten Ruhmeshalle im nationalen Fußballmuseum in Dortmund werden dann die größten deutschen Kicker gewürdigt. In der Gründungs-Elf stehen Sepp Maier (Tor), Franz Beckenbauer, Andreas Brehme, Paul Breitner (Abwehr), Fritz Walter, Lothar Matthäus, Matthias Sammer, Günter Netzer (Mittelfeld), Gerd Müller, Uwe Seeler und Helmut Rahn (Sturm). Trainer der Gründungself ist der Weltmeister-Coach von 1954, Sepp Herberger.

Führende Sportjournalisten waren zunächst aufgerufen Vorschläge für „Die erste Elf“ der Hall of Fame des deutschen Fußballs einzureichen. Genannt werden durften Fußballer deutscher Herkunft, deren Karriereende mindestens fünf Jahre zurückliegt. Aus dieser Vorschlagsliste wählte eine Jury dann die Gründungself. Die Jury entscheidet nun im jährlichen Rhythmus über weitere Neuaufnahmen.