Fußball-Bundesliga Neustart am 16. Mai

Fußball Fans in Deutschland können sich freuen – Bundesliga startet am 16. Mai.

Die Fußball-Bundesliga und 2. Liga starten mit der Saison-Fortsetzung am 16. Mai. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.

Die Saison werde in beiden Ligen am übernächsten Samstag mit dem 26. Spieltag fortgesetzt, die weiteren Spieltage folgen in der ursprünglich vorgesehenen Reihenfolge, heißt es weiter.

Letzter Spieltag in Liga 1 soll der 27. Juni, in Liga 2 der 28. Juni sein. Das sind die Ansetzungen für den 26. Spieltag:

Am Samstag, 16.Mai, 15.30 Uhr spielen Borussia Dortmund – Schalke 04, RB Leipzig – SC Freiburg, TSG Hoffenheim – Hertha BSC Berlin, Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn und der FC Augsburg – VfL Wolfsburg.