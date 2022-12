Lottozahlen Ziehung an diesem Samstag, 17.12.2022: Lotto-Jackpot in Gewinnklasse 1 rund 5 Millionen Euro (Gewinnchance: 1 : 139.838.160). Jackpot in Gewinnklasse 2 bei rund 3 Millionen Euro (Gewinnchance: 1 : 15.537.573). Und beim Spiel 77 in Gewinnklasse 1 rund 1 Millionen Euro (Gewinnchance: 1 : 10.000.000).