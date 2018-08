Fünf Hochhäuser im IHP-Finale 2018

Fünf beeindruckende Hochhäuser stehen im Finale des weltweit wichtigsten Architekturpreises für Hochhäuser, dem Internationalen Hochhaus-Preises (IHP) 2018. Kein einziges der Gebäude wurde in Deutschland und auch nicht in Europa gebaut. Die außergewöhnlichen Wolkenkrater befinden sich in Thailand, Libanon, Mexiko, China und Singapur, wie in Frankfurt bekanntgegeben wurde.

Die Auszeichnung ist mit 50.000 Euro und einer Statuette des international bekannten Künstlers Thomas Demand dotiert. Verliehen wird der Preis am 1. November 2018 von der Stadt Frankfurt am Main mit dem Deutschen Architekturmuseum (DAM) und der DekaBank in der Frankfurter Paulskirche. Die Finalisten 2018 auf einen Blick: