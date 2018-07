Frodeno und Ryf gewinnen Ironman-EM 2018

Jan Frodeno hat die Ironman-EM 2018 gewonnen. In Frankfurt/Main siegt der zweimalige Weltmeister nach 3,8 km Schwimmen, 185 km Radfahren und 42,195 km Laufen in einer überragenden Zeit von 8:00:58 Stunden. Für den 36-Jährigen ist es der zweite Ironman-EM-Titel nach 2015.

Der Schwede Patrik Nilsson wurde mit einem Rückstand von 7 Minuten und 17 Sekunden Zweiter. Der amtierende Weltmeister Patrick Lange landete als Dritter auf dem Podest (plus 8:28 Minuten). Nicholas Kastelen aus Australien wurde Vierter mit einem Rückstand auf Frodeno von 17:47 Minuten.

Schweizerin Ryf siegt bei den Frauen

Bei den Frauen siegte die Schweizerin Daniela Ryf mit neuem Streckenrekord. Die Triathletin kam in der Mainmetropole nach 8:38:44 Stunden über die Ziellinie. Sarah True aus den USA wurde Zweite (plus 26:35 Minuten), die Australierin Sarah Crowley Dritte (plus 32:47 Minuten). Anne Haug aus Saarbrücken erreichte den vierten Platz (plus 35:22 Minuten).