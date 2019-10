Friedenspreis: Ehrung für Fotograf Salgado

Friedenspreis des deutschen Buchhandels für den brasilianischen Fotografen Sebastiao Salgado. Am Mittag nahm der 75-Jährige die Auszeichnung in der Frankfurter Paulskirche entgegen.

Salgado zeigte mit seinen Fotografien unter anderem brennende Ölfelder in Kuweit und den Völkermord in Ruanda. Zuletzt widmete er sich der Natur-Fotografie. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ist mit 25.000 Euro dotiert.

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten erhielt Salgado vielfache Auszeichnungen. So wurde er Mitte der 1980er-Jahre etwa mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet. Den Grand Prix National de la Photographie und den Prinz-von-Asturien-Preis erhielt der Fotograf in den 1990er-Jahren.