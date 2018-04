Freshfields verlängert Büromietvertrag in Hamburg

Die international tätige Rechtsanwaltssozietät Freshfields Bruckhaus Deringer hat ihren Mietvertrag für den derzeitigen Firmensitz in den Hohe Bleichen in der Hamburger Innenstadt vorzeitig um weitere zehn Jahre verlängert.

Im Zuge der Verhandlungen hat Freshfields Bruckhaus Deringer in dem Büro- und Geschäftshaus an den Hohe Bleichen 7 zusätzlich zu seinen bisherigen Flächen von rund 9.500 m² Erweiterungsflächen von rund 850 m² angemietet. Eigentümer des Objekts ist der Offene Immobilien-Publikumsfonds WestInvest ImmoValue, der sich ausschließlich an institutionelle Anleger richtet. Die Immobilie ist in Hamburg aufgrund ihres Hauptmieters als „Freshfields Haus“ bekannt. Das Büro- und Geschäftshaus mit insgesamt sieben Etagen und Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss wurde im Jahr 2009 nach Entwürfen des Kölner Architekten Caspar Schmitz-Morkramer errichtet.

Für die Vertragsverhandlung mandatierte Freshfields Bruckhaus Deringer exklusiv das Immobilienberatungsunternehmen Grossmann & Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP), das den Hamburger Markt aufbereitete und zwei weitere Standorte in der Hansestadt auf Tauglichkeit prüfte. 2009 hatte Grossmann & Berger den Verkauf des „Freshfields Hauses“ von Cerep Libri, einem Unternehmen von The Carlyle Group, an die Deka vermittelt.

„Die Lage im Wirtschaftszentrum von Hamburg könnte für eine so renommierte Kanzlei kaum besser sein“, erläutert Immobilienberater für Bürovermietung Matthias Reidock, der Freshfields Bruckhaus Deringer seit Jahren betreut. „Dies haben in den letzten Jahren auch andere Sozietäten erkannt und sich ebenfalls citynähere Standorte gesichert.“