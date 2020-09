Tennisprofi Alexander Zverev hat am Sonntag mühelos die zweite Runde der French Open erreicht.

Der 23-Jährige schlug den Österreicher Dennis Novak am Abend in Paris nach gut zwei Stunden klar in drei Sätzen mit 7:5, 6:2, 6:4.

Auch Dominik Koepfer hat die erste Runde bei dem Major-Turnier überstanden. Er siegte gegen den Franzosen Antoine Hoang nach vier Sätzen mit 6:2, 3:6, 6:1 und 6:1.