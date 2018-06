French Open: Nadal folgt Thiem ins Finale

Das Herren-Finale bei den French Open in Paris steht. Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien) und der Österreicher Dominic Thiem werden am Sonntag im Endspiel um den Grand-Slam-Titel in Roland Garros spielen.

In den vergangenen 13 Jahren hat der aktuell spanische Weltranglistenerste zehnmal das Tennisturnier in Frankreich gewonnen. Zuletzt sicherte sich der 32-Jährige im vergangenen Jahr den Titel. Für den 24-jährigen Dominic Thiem ist es das erste Mal in seiner Karriere, dass er im Finale in Paris steht.