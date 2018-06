Angelique Kerber hat das Halbfinale bei den French Open nicht erreicht. Die letzte deutsche Hoffnung scheiterte beim Grand-Slam-Turnier in Paris trotz hartem Kampf an der Weltranglistenerste Simona Halep im Viertelfinale. Die 30-jährige Kielerin unterlag der stark aufspielenden Rumänin nach 2:14 Stunden in drei Sätzen mit 7:6 (7:2), 3:6 und 2:6.