Türkei: In Instanbul erstmals wieder Freitagsgebet in Hagia Sophia.

Nach Umwandlung von einem Museum in eine Moschee: In Istanbul öffnet am heutigen Freitag die Hagia Sophia für das muslimische Freitagsgebet.

Vor rund zwei Wochen wurde gerichtlich der Status der Hagia Sophia als Museum annulliert und wieder die Nutzung als Moschee angeordnet.