41 Millionen im Eurojackpot

Bei der Ziehung der Eurojackpot Gewinnzahlen am Freitag, 25.11.2022 warten beim Eurolotto auf die „7 Richtigen“ (5 plus 2) rund 41 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Die Eurojackpot-Zahlen werden gegen 20 Uhr am Abend in Helsinki gezogen.

Neuer Eurojackpot-Millionär in Finnland

In Gewinnklasse zwei (5 plus 1) gab es bei der jüngesten Dienstagsziehung einen Millionengewinn in Höhe von 1.044.658 Euro in Finnland.

Gewinnklasse drei (5 Richtige) wurde achtmal geknackt (je 73.642 Euro). In Gewinnklasse vier (4 plus 2) gab es neun Treffer, die je 10.797 Euro wert sind.