Freiburg und Union siegen in Europa League Sport Freiburg und Union siegen in Europa League

Deutsche Klubs in der Europa League (EL) erfolgreich: Freiburg siegt am Donnerstag gegen Nantes (2:0) und Union Berlin gewinnt bei Malmöl FF (1:0). Der 1. FC Köln verlor in der Conference League mit 0:1 in Guppe D gegen Partizan Belgrad.