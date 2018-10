Freiburg schlägt Gladbach – 3:1

Zum Auftakt des neunten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen. Freiburgs Nils Petersen traf schon in der zweiten Minute per Elfmeter, Thorgan Hazard glich in der 20. Minute auf gleiche Weise aus.

Nachdem Gladbach in der ersten Hälfte noch viel Druck machte, war im zweiten Durchgang die Luft raus, der Breisgauer Luca Waldschmidt schoss in der 57. Minute den erneuten Führungstreffer, Lucas Höler legte in der vierten Minute der Nachspielzeit nach. In der Tabelle ist Freiburg jetzt auf Rang acht, Gladbach bleibt Tabellenzweiter.