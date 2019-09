In der Fußball Bundesliga hat am Sonntagnachmittag der SC Freiburg mit 2:1 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen. Die Breisgauer haben sich mit dem Dreier in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt.

Angeführt wird die Tabelle vom FC Bayern München. Dahinter folgt der RB Leipzig auf Rang zwei, Freiburg ist nun Dritter.

Im zweiten Sonntagsspiel am Abend hat der 1. FC Köln mit 0:4 gegen Hertha BSC Berlin verloren. Die Kölner bleiben nach der Heimpleite Tabellen-Vorletzter.