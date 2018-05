Freiburg bekommt einen neuen Oberbürgermeister

Nach 16 Jahren im Amt wurde Grünen-Oberbürgermeister Dieter Salomon abgewählt. Sein Nachfolger wird der erst 33-jährige parteilose Martin Horn, der im Wahlkampf von der SPD unterstützt wurde. Horn sicherte sich im zweiten Wahlgang mit 44,2 Prozent der Stimmen das höchste Amt in der Breisgau-Metropole.

Der neue OB tritt das Amt am 1. Juli an. Wie hart das Geschäft eines OBs sein kann, hat Horn bereits am Sonntagabend auf einer Wahlparty erfahren, auf der er attackiert wurde. Nach Polizeiangaben wurde dem gewählten Kandidaten kurz vor 21 Uhr unvermittelt ein Schlag ins Gesicht versetzt.

Er erlitt dadurch eine Wunde unter dem Auge und verlor einen Zahn. Zur weiteren Abklärung kam er in ein Krankenhaus. Noch vor Ort konnte ein mutmaßlicher Täter festgenommen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus dem Markgräflerland, so die Polizei. (uk/Mit Material der dts Nachrichtenagentur)