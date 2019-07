Die Fußballerinnen der Niederlande stehen zum ersten Mal im Finale bei einer Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Der Europameister besiegte am Mittwochabend im Halbfinale bei der Frauen-Fußball-WM 2019 in Frankreich die Mannschaft aus Schweden nach Verlängerung knapp mit 1:0.

Die Oranje-Girls treffen nun im Finale in Lyon auf Titelverteidiger USA. Das Endspiel zwischen dem amtierenden Weltmeister und dem Europameister findet am Sonntag in Lyon statt. Anpfiff des Finales ist um 18 Uhr.