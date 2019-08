Frauen-Team leitet UEFA Super Cup

Die französische Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird den UEFA Super Cup 2019 zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea leiten. Manuela Nicolosi (Frankreich) und Michelle O’Neal (Irland) werden der 35-Jährigen an der Linie assistieren, teilte die Europäische Fußball-Union mit.

„Ich freue mich, dass Stéphanie Frappart zusammen mit den Schiedsrichterassistenten Manuela Nicolosi und Michelle O’Neal den diesjährigen UEFA-Superpokal leiten“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Čeferin.

Das Spiel um den UEFA Super Cup bestreiten in diesem Jahr Champions-League-Sieger FC Liverpool und Europa-League-Champion FC Chelsea. Das Spiel findet am Mittwoch, den 14. August im Besiktas Park in Istanbul statt, Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr.