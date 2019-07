Die Fußballerinnen der USA stehen erneut im Finale bei einer Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft. Der Titelverteidiger besiegte am Dienstag im Halbfinale bei der Frauen-Fußball-WM 2019 in Frankreich die Mannschaft aus England mit 2:1.

Die US-Girls treffen nun im Finale am Sonntag in Lyon auf den Gewinner des zweiten Halbfinal-Spiels zwischen den Niederlanden und Schweden. Der Endspiel-Gegner der US-Fußballerinnen wird am Mittwochabend in Lyon ermittelt (Anpfiff 21 Uhr).