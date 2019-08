Frauen Champions League: 1. Runde ausgelost

Die Fußballerinnen des FC Bayern München und des VfL Wolfsburg haben machbare Aufgaben für das Sechzehntelfinale der Champions League zugelost bekommen. Wolfsburg trifft auf KFF Mitrovica aus dem Kosovo, die Bayern müssen gegen den FC Göteborg aus Schweden ran. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Gespielt wird die 1. K.o.-Runde mit 32 Teams. Die Hinspiele am 11. und 12., die Rückspiele am 25. und 26. September. Beide deutschen Teams haben jeweils im Rückspiel Heimrecht. Ende September werden dann die Achtelfinals ausgelost. Das Endspiel findet im nächsten Jahr in Wien statt.