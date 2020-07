Die Spielzeit 2020/2021 in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet vom 4. bis 6. September 2020. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Drei Wochen später, am 26. und 27. September, wird die erste Runde im DFB-Pokal der Frauen ausgetragen. Die 2. Frauen-Bundesliga geht am 3. und 4. Oktober in ihre Saison.

Alle Überlegungen zum Start der Saison 2020/2021 stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.