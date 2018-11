Frauen bei MTV EMAs 2018 weit vorne

Am Sonntag fand die Verleihung der MTV Europe Music Awards 2018 im spanischen Bilbao statt. Dieses Jahr haben die Frauen bei der Preisverleihung der MTV EMAs abgeräumt. Die 21-jährige Sängerin Camila Cabello wurde in der Kategorie „Best Artist“ als beste Künstlerin/bester Künstler ausgezeichnet. Ihr Song „Havana“ brachte ihr den Preis als bester Song und bestes Video ein.

Beste Newcomerin wurde die US-Rapperin Cardi B., die britische Sängerin Dua Lipa ist als beste Pop-Künstlerin geehrt worden. Die US-Rapperin Nicki Minaj gewann zwei Trophäen und wurde unter anderem als beste Hip-Hop-Künstlerin und in der Kategorie „Best Look“ ausgezeichnet.

Die Gruppe „5 Seconds of Summer“ wurde in der Kategorie „Best Rock“ geehrt. Der kanadische Sänger Shawn Mendes gewann in der Kategorie bester Live-Act. In der Kategorie „Best German Act“ holte Mike Singer die begehrte Auszeichnung.