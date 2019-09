Shelly-Ann Fraser-Pryce hat bei der Leichtathletik-WM 2019 in Doha über 100 Meter in 10,71 Sekunden die Gold-Medaille geholt. Für die 32-jährige Sprinterin aus Jamaika ist es in dieser Disziplin bereits der vierte WM-Titel in ihrer Karriere.

Silber ging an Dina Asher-Smith aus Großbritannien die in 10,83 Sekunden über die Ziellinie raste. Bronze holte sich Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste in 10,90 Sekunden.