In Paris sind bei einem Messerangriff mindestens zwei Menschen, darunter der Angreifer, gestorben: In Paris hat die Polizei am Samstagabend einen Messerangreifer niedergeschossen, der zuvor auf der Straße auf Passanten losgegangen war. Mindestens ein Passant soll dabei getötet worden sein, der Angreifer sei ebenfalls tot, berichten französische Medien.

Mindestens acht weitere Personen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Arrondissement de l`Opéra. Die Hintergründe waren unklar.