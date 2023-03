Frankreich trauert: WM-Rekordtorschütze Just Fontaine ist gestorben. Die französische Fußball-Legende starb im Alter von 89 Jahren. Fontaine erzielte bei der Fußball-WM in Schweden 1958 in nur sechs Spielen 13 Tore, ein Rekord der bis heute von keinem anderen Kicker geknackt werden konnte.