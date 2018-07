Frankreich ist Fußball-Weltmeister 2018

Frankreich beerbt Deutschland und ist neuer Fußball-Weltmeister. „Les Bleus“ besiegte am Sonntag im Finale der FIFA Fußball-WM 2018 in Russland das Team aus Kroatien im Moskauer Luschniki-Park vor rund 78.000 Zuschauern mit 4:2.

Beide Mannschaften agierten in den ersten Minute sehr zaghaft und tasteten sich ab. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde Spielzeit fielen dann in der ersten Hälfte die Tore im 10-Minuten-Takt. Ein Eigentor von Mandzukic in der 18. Minute brachte die Franzosen in Führung. Zehn Minuten später glich Perisic für die Kroaten aus. In der 38. Minute erzielte Griezmann erneut die Führung für Frankreich.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Pogba in der 59. Minute auf 3:1. Mbappe baute in der 65. Minute den Vorsprung gegen den Überraschungsfinalisten zunächst auf drei Tore aus. Nur vier Minuten später nutzte Mandzukic eine Unaufmerksamkeit von Frankreichs Keeper Lloris und verkürzte auf 4:2.

Frankreich stand jetzt die letzten zwanzig Spielminuten nur noch defensiv, die „Karierten“ hatte den nächsten Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber bekamen den Ball nicht mehr ins gegnerische Tor. Eines der besten Endspiele der letzten Jahrzehnte haben die Franzosen letztlich verdient gewonnen. Auch finanziell lohnt sich der Titel: Der Weltmeister erhält fast 33 Millionen Euro, der Zweite kassiert immerhin noch fast 24 Millionen Euro.

Deschamps folgt Beckenbauer und Zagallo

Zwanzig Jahre nach dem WM-Triumph als Kapitän der französischen Nationalmannschaft hat Didier Deschamps die Équipe Tricolore auch als Trainer zum Titel geführt. Das haben bislang nur in Brasilien Mário Zagallo und in Deutschland Franz Beckenbauer geschafft.