Frankreich-GP: Hamilton siegt vor Bottas

Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Frankreich gewonnen. Der britische Mercedes-Pilot raste nach 53 Runden auf der Rennstrecke in Le Castellet vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas über die Ziellinie.

Charles Leclerc aus Monaco wurde mit seinem Ferrari Dritter, Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden Vierter. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel musste sich mit Platz fünf begnügen.

Hamilton hat damit im achten Rennen der Saison mit seinem Sieg seine Führungsposition in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Der Brite kommt in der WM-Wertung auf 187 Punkte, sein Teamkollege Valtteri Bottas folgt auf Platz zwei mit 151 Punkten, Sebastian Vettel bleibt in der Gesamtwertung Dritter mit 111 Punkten.