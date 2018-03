Frankreich: Geiselnehmer von Polizei getötet

Geiseldrama in Frankreich beendet – Täter tot: Das Geiseldrama in der südfranzösischen Gemeinde Trèbes nahe der Stadt Carcassonne ist beendet. Dabei waren am Freitag mindestens zwei Menschen getötet und mindestens drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Das bestätigte das französische Innenministerium. Auch der mutmaßliche Täter sei tot, sagte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb. Zuvor war es in einem Supermarkt zu einer Geiselnahme gekommen. Laut französischer Medienberichte soll sich der Mann als Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ zu erkennen gegeben haben.

Angeblich habe er die Freilassung von Salah Abdeslam gefordert, eines der Hauptverdächtigen der Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris, wo 130 Menschen ermordet wurden. Der Polizeieinsatz begann gegen 11 Uhr und dauerte bis in den Nachmittag.