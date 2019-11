Frankfurts Abraham kassiert siebenwöchige Sperre

Eintracht Frankfurts Innenverteidiger David Abraham hat vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Sperre für sieben Wochen bis 29. Dezember aufgebrummt bekommen. Für den Kapitän des Fußball-Bundesligisten ist damit die Hinrunde gelaufen.

Zudem müsse Abraham eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro bezahlen, wurde im Einzelrichterverfahren am Mittwoch in Frankfurt am Main entschieden. Gegen die Entscheidung des Einzelrichters haben Spieler beziehungsweise der Erstligist bereits fristgerecht Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt.

Abraham war in der Nachspielzeit der Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag von Schiedsrichter Felix Brych des Feldes verwiesen worden, nachdem er den Freiburger Cheftrainer Streich in dessen Coaching-Zone aus vollem Lauf mit einem Bodycheck zu Boden rempelte.

Zudem wurde Freiburgs Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo für drei Spiele gesperrt. Er war nach Abrahams Attacke gegen Streich aufgesprungen und hatte Abraham zunächst in den Nacken und anschließend mit der Hand ins Gesicht gegriffen, woraufhin er ebenfalls die rote Karte gesehen hatte.