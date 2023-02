Frankfurt vs. Neapel live bei Amazon

Die Achtelfinal-Hinspiele in der Uefa Champions League gehen heute in die nächste Runde. Auch zwei deutsche Klubs mischen bei den K.o.-Spielen am Dienstag und Mittwoch mit.

Eintracht Frankfurt spielt am Dienstagabend (21 Uhr) gegen den SSC Neapel (Spiel wird live bei Amazon Prime Video übertragen). Am Mittwochabend, ebenfalls 21 Uhr, empfängt dann der RB Leipzig die Kicker von Manchester City.