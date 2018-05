Frankfurt und Wolfsburg Pokalsieger 2017/2018

Eintracht Frankfurt hat den DFB-Pokal der Männer gewonnen. In einem unglaublich spannenden Finale siegten die Hessen im Berliner Olympiastadion gegen den Deutschen Meister FC Bayern München mit 3:1. Zweimal Rebic und Gacinovic trafen für die Frankfurter. Lewandowski erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Der scheidende Frankfurt-Trainer Niko Kovac hat damit über seinen künftigen Arbeitgeber triumphiert. Für die Eintracht ist es in ihrer Vereinsgeschichte der fünfte Pokal-Titel. Während damit für die Starkicker aus München der Traum vom Double zum Abschied von Trainer Jupp Heynckes geplatzt ist, können Fußballfans in Wolfsburg über ein Double jubeln.

Denn bereits am Nachmittag haben die Frauen des VfL Wolfsburg zum vierten Mal in Folge den DFB-Pokal geholt. Im Finale in Köln setzten sie sich im Rhein-Energie-Stadion vor knapp 18.000 Zuschauern mit 3:2 im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München durch. Nach dem Meistertitel haben die Fußballerinnen aus Niedersachsen damit das Double perfekt gemacht.