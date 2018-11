Frankfurt und Leverkusen in K.o.-Runde

Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen in der K.o.-Runde der Europa League, RB Leipzig muss noch zittern: In der Fußball Europa League schaffte Eintracht Frankfurt in Gruppe H am Donnerstagabend mit einem 3:2-Sieg bei Apollon Limassol vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde. Auch Bayer Leverkusen erreichte vorzeitig mit einem Heimsieg die nächste Runde. Die Werkself besiegte in Gruppe A den FC Zürich mit 1:0 und sicherte sich damit ebenfalls das Weiterkommen.

Der RB Leipzig unterlag hingegen am Abend in Gruppe B bei Celtic Glasgow mit 1:2. Die Sachsen müssen nach der Schlappe bei den Schotten noch um den Einzug in die K.o.-Phase zittern. Der FC Salzburg führt weiter in dieser Gruppe die Tabelle an. Leipzig folgt punktgleich mit Celtic, beide haben 6 Punkte auf dem Konto. Rosenborg Trondheim ist mit Null Punkten Tabellenletzter.