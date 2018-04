Eintracht Frankfurt hat zum zweiten Mal in Folge das DFB-Pokalfinale erreicht. Die Hessen siegten am Mittwochabend beim FC Schalke 04 mit 1:0. In einer durchwachsenen Halbfinal-Partie erzielte Luka Jovic den entscheidenden Siegtreffer in der 75. Minute.

Im Endspiel heißt der Gegner FC Bayern München. Das Finale findet am 19. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Dann trifft Frankfurts Trainer Niko Kovac mit seinem Team auf seinen künftigen Arbeitgeber.