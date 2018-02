Frankfurt überholt Leipzig

Frankfurt zieht an Leipzig vorbei: Zum Abschluss des 23. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig mit 2:1 gewonnen. Mit dem Dreier ziehen die Hessen in der Tabelle am Vizemeister aus Sachsen vorbei und klettern auf Tabellenplatz drei. Chandler und Boateng trafen für die Frankfurter, Augustin war für die Leipziger erfolgreich.

Der FC Bayern München führt klar die Tabelle mit 59 Punkten an. Borussia Dortmund ist mit 40 Punkten Zweiter, Frankfurt mit 39 Punkten jetzt Dritter.