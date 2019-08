Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Pflicht erfüllt und ist in die 3. Qualifikationsrunde der Europa League (EL) eingezogen. Nach dem 2:1-Hinspielsieg gegen den FC Flora Tallinn aus Estland gewann die Eintracht auch das Rückspiel zu Hause mit 2:1.

Nächster Gegner ist der FC Vaduz. Die Frankfurter gastieren zunächst bei dem Liechtensteiner Klub am 8. August im Hinspiel. Das Rückspiel steigt in der Bankenmetropole dann eine Woche später am 15. August.