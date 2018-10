Frankfurt siegt bei der TSG Hoffenheim mit 2:1

Eintracht Frankfurt hat im zweiten Sonntagsspiel des 7. Spieltags der Fußball-Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 2:1 gewonnen. Die Eintracht rückt damit auf den siebten Rang vor, Hoffenheim steht auf Tabellenplatz 13.

Dabei waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit das aktivere Team, wobei sie gleich zwei Mal den Pfosten trafen. In der 40. Minute war es dann aber Ante Rebic, der sein Team mit der ersten nennenswerten Chance der Hessen in Führung brachte. Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann sah dabei nicht gut aus. Nach der Pause legte Frankfurt einen Blitzstart hin: Nur 33 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Luka Jovic zum 2:0 für die Frankfurter.

Hoffenheim erhöhte daraufhin weiter das Tempo und konnte nach einer Gelb-Roten Karte für Rebic in der 66. Minute neue Hoffnung schöpfen. Die Hausherren machten aus der folgenden Überzahl aber zu wenig. Der Anschlusstreffer durch Reiss Nelson in der 82. Minute reichte nicht. Nach der Länderspielpause trifft Frankfurt am achten Spieltag auf Düsseldorf, Hoffenheim spielt in Nürnberg.