Eintracht Frankfurt hat zum Auftakt des 2. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen Sieg bei Hertha BSC Berlin eingefahren.

Im Freitagsspiel siegten die Hessen bei den Hauptstädtern vor rund 4.000 Zuschauern im Olympiastadion klar mit 3:1.

Am Samstag wird der zweite Spieltag mit sechs Partien fortgesetzt. Der Titelverteidiger FC Bayern München spielt erst am Sonntag in Hoffenheim.