Frankfurt schlägt Gladbach – mit 2:0

Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt drei Punkte eingefahren. Die Hessen siegten am Abend im Freitagsspiel vor rund 49.000 Zuschauern zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0. Boateng brachte kurz vor dem Pausentee die Eintracht mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit traf Jovic (90.+2) zum nicht unverdienten 2:0-Endstand.

Die Frankfurter Eintracht hat im Kampf um einen der begehrten Europapokal-Plätze Boden gut gemacht. In der Tabelle belegen die Hessen nun „vorläufig“ Rang zwei mit 33 Punkten. Die Fohlen steht auf Rang 6 mit 31 Punkten.