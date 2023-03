Frankfurt scheitert an Neapel

Achtelfinal-Aus für Eintracht Frankfurt in der Uefa Champions League: Die Eintracht-Kicker sind im Achtelfinale der Königsklasse ausgeschieden.

Im Rückspiel am Mittwochabend mussten sich die Frankfurter dem SSC Neapel klar geschlagen geben. Die Eintracht unterlag in Neapel mit 0 zu 3. Bereits das Hinspiel hatte Napoli in Frankfurt mit 2 zu 0 gewonnen.