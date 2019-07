Frankfurt: Kriegsbombe entschärft

In Frankfurt am Main ist eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe entschärft worden. Die Frankfurter Polizei und Feuerwehr teilten am Sonntag-Nachmittag über Twitter mit, dass die Weltkriegsbombe entschärft sei.

Beim Kurzbotschaftendienst heißt es: „Sehr gut Frankfurt! Die Weltkriegsbombe ist entschärft, die Sperrungen sind aufgehoben. Ihr dürft zurück. Danke für eure Geduld!“.

Am Sonntagmorgen wurde der Bereich rund um die Fliegerbombe gesperrt. Wegen der Entschärfung hatten rund 16.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen.