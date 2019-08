Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die Gruppenphase der Europa League (EL) erreicht. Im Rückspiel der Qualifikations-Playoffs für die EL haben die Hessen am Donnerstagabend gegen Racing Straßburg mit 3:0 gewonnen. Nach der 0:1-Niederlage in Straßburg zog der EL-Halbfinalist der Vorsaison mit dem 3:0-Sieg im Rückspiel in die Gruppenphase der Europa League ein.