Frankfurt gewinnt bei harmlosen Stuttgartern

Am Freitagabend hat es zum Start in den zehnten Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen souveränen Sieg von Eintracht Frankfurt beim VfB Stuttgart gegeben. Die Hessen siegten bei harmlosen Schwaben deutlich mit 3:0. Haller, Rebic und Müller erzielten die Tor für die Eintracht.

In der aktuellen Tabelle klettern die Frankfurter vorerst auf Rang drei. Der VfB ist als Tabellenletzter noch punktgleich mit Fortuna Düsseldorf.

Am Samstag stehen sechs Partien auf dem Programm. Unter anderem spielt der FC Bayern gegen den SC Freiburg. Tabellenführer Borussia Dortmund ist zu Gast in Wolfsburg.