Frankfurt: Eintracht-Fans feiern Pokalhelden

Nach dem Sieg gegen den FC Bayern München im DFB-Pokalfinale ist Eintracht Frankfurt am Sonntagabend am Frankfurter Römer von den Fans empfangen worden. Der Flieger des Pokalsiegers war gegen 16:30 Uhr gelandet. Im Anschluss fuhr das Team von einem Polizeikonvoi begleitet in Cabrios zum Römer, wo bereits Tausende Fans warteten. Auch am Straßenrand wurden die Heimkehrer von zahlreichen Anhängern bejubelt.

Die Mannschaft hatte das Pokalfinale gegen den favorisierten Rekordmeister aus Bayern am Samstagabend 3:1 gewonnen. Der scheidende Frankfurt-Trainer Niko Kovac triumphierte damit über seinen künftigen Arbeitgeber. Die Eintracht qualifizierte sich durch den Pokalsieg für die Europa League.