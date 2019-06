Foto von Harry-Sohn Archie

Prinz Harry und seine Frau Meghan haben ein neues Foto ihres Sohnes Archie veröffentlicht. Zum Vatertag am Sonntag in Großbritannien posteten sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account vom sechs Wochen alten Sohnemann ein Bild in der gelblich-bräunlichen Farbe Sepia.

Das Foto zeigt, wie der royale Sprößling in Harrys rechtem Arm liegt. Archie krallt sich dabei an den Mittelfinger seines Vaters.

Im Posting heißt es dazu: „Kostbarer Junge, Master Archie! Alles Gute zum Vatertag Harry. Bereits im Mai veröffentlichten Harry und Meghan ein Foto von Archie zum Muttertag – damals von den Füßen des Jungen.