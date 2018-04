Fortuna Düsseldorf wieder erstklassig

Am 32. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die höchste Spielklasse perfekt gemacht. Nach dem 2:1 bei Dynamo Dresden am Samstagmittag ist das Ticket für die Bundesliga gelöst.

Florian Neuhaus hatte die Gäste aus NRW in der 9. Minute in Führung gebracht, Moussa Kone konnte für Dynamo aber in der 65. Minute ausgleichen. Bei einem Unentschieden hätte die Aufstiegsparty auf der Kö wohl verschoben werden müssen, Düsseldorfs Rouwen Hennings machte den sechsten Aufstieg in der Vereinsgeschichte aber in der 90. Minute perfekt.

Die beiden parallel ausgetragenen Partien endeten zwischen SV Darmstadt 98 und 1. FC Union Berlin 3:1 und zwischen FC St. Pauli und SpVgg Greuther Fürth 3:0.