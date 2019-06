Forsa: Grüne vor Union, AfD vor SPD

Die SPD ist in einer aktuellen Forsa-Umfrage in der Wählergunst weiter abgerutscht und nur noch die viertstärkste Partei. Laut der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts für RTL und n-tv, die am Samstag veröffentlicht wurde, verlieren die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und kommt nur noch auf 11 Prozent der Stimmen, ein historischer Tiefstand.

Zum dritten Mal in Folge sind die Grünen unverändert mit 27 Prozent die stärkste Kraft. Die Union liegt ebenfalls unverändert bei 24 Prozent der Stimmen. Die AfD gewinnt im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und kommt auf 13 Prozent. Die FDP legt ebenso um einen Prozentpunkt zu und erreicht 9 Prozent der Stimmen.

Die Linke bleibt unverändert bei 8 Prozent. Für eine der sonstigen Parteien würden sich 8 Prozent der Befragten entscheiden. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 hat sich die SPD damit fast halbiert, die Grünen dagegen haben ihren Wert verdreifacht.

Für die Erhebung befragte Forsa für RTL und n-tv im Zeitraum vom 11. bis zum 14. Juni 2019 insgesamt 2.001 Personen.