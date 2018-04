Formel 1: Zweiter Sieg Vettels im zweiten Saisonrennen

Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel hat das zweite Saisonrennen in der Formel 1 in Bahrain gewonnen. Vettel setzte sich in einem spannenden Rennen in der Wüste von Sakhir knapp vor den beiden Silberpfeil-Piloten Valtteri Bottas aus Finnland und dem Briten Lewis Hamilton durch.

Die Freude war nach dem Sieg Vettels im Ferrari-Team riesig wurde aber durch einen Unfall in der Box der Scuderia überschattet. Kimi Räikkönen fuhr nach einem Boxenstopp beim Anfahren einen eigenen Reifen-Techniker am Bein an, der dann verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Rookie Gasly (Toro Rosso) wurde Vierter. Kevin Magnussen (Haas F1) kam auf Rang fünf ins Ziel. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg sammelte als sechster WM-Punkte.

Nach zwei von 21 Rennen führt Vettel nun mit 50 Punkten. Weltmeister Hamilton folgt auf dem zweiten Rang mit 33 Punkten. Sein Mercedes-Kollege Bottas ist Dritter mit 22 Punkten.