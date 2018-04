Formel 1: Vettel vor Hamilton auf Pole in Baku

Formel 1-Rennfahrer Sebastian Vettel steht beim Großen Preis von Aserbaidschan auf der Pole Position. Der Ferrari-Pilot setzte sich im Qualifying vor seinem Dauerrivalen Lewis Hamilton im Mercedes durch. Für den aktuellen WM-Spitzenreiter aus Deutschland ist es bereits die dritte Pole in der laufenden Saison.

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas geht im zweiten Silberpfeil auf dem Rundkurs in Baku vom dritten Startplatz in das vierte Saisonrennen am Sonntag. Dahinter folgen die beiden Red-Bull-Piloten Ricciardo und Verstappen. Ferrari-Fahrer Kimi Räikkönen geht von Startplatz 6 ins Rennen.