Formel 1: Vettel in Hockenheim Zweiter

Formel-1-Fahrer Max Verstappen hat das den Großen Preis von Deutschland gewonnen. Der Red-Bull-Pilot raste beim Rennen in Hockenheim nach 64 Runden als Erster über die Ziellinie. Zweiter auf dem Hockenheimring wurde der vom letzten Platz gestartete Sebastian Vettel (Ferrari). Daniil Kvyat (Toro Rosso) nahm in Hockenheim den dritten Platz auf dem Podium ein.

Mercedes ist in dieser Saison erstmals ohne Punkte geblieben: Valtteri Bottas schied aus und Titelverteidiger Lewis Hamilton wurde nur Elfter. Das nächste Formel-1-Rennen findet in einer Woche in Ungarn statt.

Der WM-Stand nach 11 von 21 Rennen: Hamilton führt weiter souverän vor Teamkollege Bottas. Verstappen ist weiterhin auf Rang drei, Vettel folgt auf dem vierten Platz.