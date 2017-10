Vettel beim Mexiko-GP auf der Pole

Beim Großen Preis von Mexiko am Sonntag geht Formel 1-Pilot Sebastian Vettel von der Pole Position ins Rennen. Der Ferrari-Fahrer setzt sich im Qualifying vor Red Bull-Pilot Max Verstappen durch. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton geht auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez von Rang drei ins Rennen. Sein Teamkollege Bottas folgt auf Platz vier, Räikkönen im Ferrari auf dem fünften Startplatz.

Hamilton kann am Sonntag auf der Rennstrecke in Mexiko-Stadt zum vierten Mal Weltmeister werden. Dem Mercedes-Pilot reicht ein fünfter Platz zum WM-Titel. RTL überträgt das Rennen live am Sonntagabend ab 20 Uhr.